"Sogno di far parlare le minoranze E scatto solo fotografie etiche"

di Marco Magi KHERSON (Ucraina) Le interruzioni nella nostra conversazione telefonica Whatsapp accadono perché, ai vari check militari che incontra, la connessione internet viene interrotta. Sta viaggiando dal Donbass verso Kherson, lo spezzino Gian Marco Benedetto. La sua professione? Fotoreporter di guerra. Per diventarlo, il 36enne laureato in giurisprudenza alla Bocconi e attivista nei diritti umani, si è mantenuto lavorando come barista, postino e altro. Come giornalista, ha cominciato scrivendo testi e libri, impegnato in Turchia, poi si è specializzato nella fotografia in Spagna (vive a Barcellona), per essere ‘completo’. Si è messo in evidenza con gli scatti sull’indipendentismo catalano e ha vinto importanti premi, prima di raggiungere più volte l’Ucraina da freelance, contrattualizzato con un’agenzia turca. Vorrebbe esprimersi alla Spezia o per essa. "Ma nessuno – dice – mi ha contattato, soltanto Paolo Asti di Startè lo ha fatto e mi ha permesso perfino di esporre a Roma". Fotoreporter sì, ma perché proprio ‘di guerra’? "Mi definisco, soprattutto, un fotoreporter che lavora sull’identità attirato dalle situazioni in cui, purtroppo, esistono violazioni dei diritti umani. La guerra è dove ne avvengono di più, però, amo occuparmi dei conflitti in genere, dalle persone emarginate alle zone di frontiera". Cosa pensa di...