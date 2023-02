’SognaTTori’ sul palco dalla parte delle donne e della solidarietà

Il teatro sociale accende i riflettori sui problemi, ma senza giudizio e senza paternalismi. Si chiama ’194’ lo spettacolo che verrà messo in scena il 3 marzo alle 21 presso il Teatro della Rosa di Pontremoli. La compagnia ’I semplici sognaTTori’ vuole fare un chiaro riferimento alla legge del 22 maggio 1978 sull’interruzione volontaria di gravidanza, una legge che ha lo scopo di tutelare la vita umana, anche quella delle donne in condizioni critiche o con gravidanze indesiderate. La direttrice dello spettacolo e scrittrice delle sceneggiature è Maurizia Riccobaldi, che spiega. "Non vogliamo esprimere opinioni, criticare, lasciare commenti: portiamo sul palco storie di donne, narrazioni diverse di persone che si sono trovate in svariate situazioni dalle più dolci alle più drammatiche. Non diamo mai una risposta su quale sia la scelta che riteniamo giusta, invitiamo il pubblico stesso a mettersi nei panni delle protagoniste che si raccontano e di immedesimarsi nelle sensazioni, paure e sentimenti che possono provare. Nel diritto di scelta, rispettiamo il pensiero di ognuno". L’evento è organizzato dal gruppo Terziario Donna di Confcommercio, che si occupa a tuttotondo di donne, del fare impresa al femminile, di lavoro e delle problematiche che il sesso femminile si trova ad affrontare in svariati campi.

Lo spettacolo è a scopo benefico: non è necessaria la prenotazione, basta recarsi una ventina di minuti prima al botteghino del teatro e acquistare il biglietto sul posto. Il costo dell’entrata è di 3 euro e l’importo sarà interamente devoluto all’associazione spezzina ’Il Cedro’ che si è occupata dell’accoglienza dei minori della Geo Barents. Questa sarà anche l’occasione per riscoprire un piccolo tesoro della Lunigiana. A spiegare le ragioni della scelta del luogo è Laura Porcile, gruppo Terziario Donna di Confcommercio: "Il Teatro della Rosa è un gioiello, uno dei pochi teatri all’italiana presenti nel territorio, durante la pandemia questo settore ha subìto una forte crisi, per questo abbiamo pensato di cogliere l’occasione e portare le persone in questa struttura meravigliosa da poco restaurata". Sul palco cinque attrici: la stessa regista Maurizia Riccobaldi, Ariella Leri, Nadia Filosa, Sabrina Menini e Susanna Sturlese che interpreteranno i monologhi. Il progetto della compagnia ’I semplici sognaTTori’ è più ampio e si pone l’obiettivo di trattare tematiche sociali usando il teatro come strumento di espressione. Le donne sono state infatti al centro dello spettacolo ’Processo della Vergogna’ che tratta un caso di stupro e le conseguenze per la vittima.

Ginevra Masciullo