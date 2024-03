Società trasporto pubblico seleziona autisti di bus

Amt, società di trasporto pubblico della Città Metropolitana di Genova, ha indetto una selezione pubblica per autisti bus. Ricerca candidati con motivazione, attitudine alla collaborazione, all’ascolto ed alla condivisione delle informazioni, autonomia, responsabilità, coscienziosità nello svolgimento dei compiti e capacità di attenzione, capacità di gestire situazioni di stress. Requisiti specifici: per i nati prima del 1995 essere beneficiari di trattamento di disoccupazione. E’ fondamentale il possesso della patente di guida D e Carta Cqc passeggeri entrambe valide. Le domande devono essere presentate entro il 25 marzo attraverso il sito internet www.amt.genova.it. I candidati idonei riceveranno mail la convocazione alla selezione che prevede lo svolgimento di più prove durante la giornata, a partire dal mese di aprile. I candidati che supereranno le prove saranno inseriti in una graduatoria da cui Amt attingerà per future assunzioni.