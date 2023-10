Società telefonica cerca un guardafili

Le proposte di lavoro a La Spezia pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego.

1 GUARDAFILI Società di impiantistica telefonica cerca 1 guardafili per installazione e manutenzione di infrastrutture telefoniche, principalmente pali telefonici. Saranno valutati candidati con esperienza nel ruolo ma anche candidati con minima esperienza non qualificante che potranno essere inseriti in qualità di apprendisti. Orario Full-time. Offerta 49147 1 GIUNTISTA Società di impiantistica telefonica cerca 1 giuntista. La risorsa dovrà occuparsi dell’installazione e manutenzione di cavi telefonici in fibra o in rame e di attività di giunzione cavi telefonici. Saranno valutati candidati con esperienza nel ruolo ma anche candidati con minima esperienza non qualificante che potranno essere inseriti in qualità di apprendisti. Orario full-time. Offerta 49146 1 BANCONISTA Panificio cerca 1 apprendista banconista per vendita prodotti da forno e sarà formato anche per occuparsi della farcitura ed infornamento degli stessi prodotti per completarne la cottura (forno elettrico). Preferibile conoscenza della lingua Inglese. Età compresa fra i 18 ed i 29 anni. Full time con 2 domeniche lavorative al mese. Offerta 49140 3 AGENTI Azienda leader nel settore creditizio che opera su mandato diretto per una delle più importanti banche italiane ed internazionali, ricerca nuove risorse da inserire nel proprio organico. Formazione propedeutica sia all’abilitazione OAM che all’inserimento all’interno degli istituti di credito; supporto di un backoffice; portafoglio clienti. Offerta 49049

1 MANUTENTORE Società sportiva cerca 1 manutentore per manutenzioni e piccoli interventi di riparazione relativi alle apparecchiature elettriche ed idrauliche, nonché relative a piccole manutenzioni di giardinaggio (taglio erba). Tempo determinato full-time con disponibilità a lavorare nei week-end e festivi. Offerta 49083