’Società in house ed entrate locali’ Convegno di Aspel a Villa Marigola

In programma oggi a Villa Marigola il convegno nazionale Aspel dal titolo ‘Le Società in house come strumento di gestione delle entrate locali. Un modello organizzativo tra complessità normative e innovazione digitale’, organizzato in collaborazione con Spezia Risorse. L’idea nasce dalla volontà, da parte dei due enti, di effettuare una prima disamina degli effetti della sfida digitale in corso sulle società in house operanti nella riscossione. Un processo che, associato alle recenti innovazioni normative introdotte nelle attività di riscossione, porterà presumibilmente ad un’evoluzione dei servizi pubblici. A moderare l’evento sarà il giornalista e direttore Nuovi Media Gruppo Mediaset Paolo Liguori.