Socialismo e democrazia L’ex ministro Barca incontra gli studenti spezzini

Prima alla Spezia, poi a Sarzana il quarto appuntamento del ciclo ‘Socialismo e democrazia, uguaglianza e libertà. Storie, riflessioni, speranze’, organizzato dall’associazione culturale Mediterraneo e dal Circolo Pertini. Si terrà venerdì, alle 10.30, al liceo artistico Cardarelli, con Fabrizio Barca, ex ministro per la coesione territoriale nel governo Monti, economista, esponente del Forum disuguaglianze diversità, che dialogherà con gli studenti sul tema ‘Diversi eppure uguali. Una bussola’. Poi, alle 17, a Sarzana, nella Sala della Repubblica, Barca dialogherà con Marco Baruzzo, vicepresidente del Circolo Pertini, e con Luca Comiti, segretario provinciale della Cgil, sul tema ‘Essere e agire di sinistra’. Nell’incontro con gli studenti si prenderà di petto una domanda: ‘Ma se siamo tutti diversi cosa vuol dire allora essere uguali?’. Si partirà dal sentire degli studenti a cui verranno poste domande in diretta su quali ritengono che siano le disuguaglianze primarie, su come affrontarle, sul loro impegno nel farlo. Nell’incontro pubblico a Sarzana, Barca argomenterà sull’utilità di tornare a usare la parola ‘sinistra’ e su come definirla. Nell’illustrare i suoi suggerimenti, Barca toccherà cinque dimensioni: reciprocità nelle relazioni umane e cosmopolitismo parziale; intersezionalità e riequilibrio dei poteri; metodo del pubblico dibattito; sistematico contrasto della concentrazione del controllo; natura storicamente determinata e malleabilità del capitalismo.