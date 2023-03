Soccorsi alla fauna selvatica "La Regione snobba la Lipu"

Da un anno, gli uffici regionali stanno esaminando i termini della convenzione per il recupero della fauna selvatica in provincia della Spezia, scaduta ormai da molti mesi. "Si tratta di un accordo che vale poche migliaia di euro – spiega il consigliere regionale Davide Natale – ma che permetterebbe alla Lipu di continuare la propria opera di soccorso e trasporto degli uccelli feriti al Cruma di Livorno, il centro autorizzato più vicino a noi. Ci chiediamo cosa stia impedendo alla giunta Toti di procedere al rinnovo dell’accordo". L’esponente del Partito democratico ha presentato in merito un’interrogazione ufficiale in consiglio regionale. I numeri degli interventi svolti nel 2022 danno un’idea delle dimensioni del fenomeno. "Lo scorso anno gli animali selvatici soccorsi nella provincia della Spezia e condotti al Cruma sono stati ben 906 – illustra Natale – Tra questi, 22 sono stati consegnati da privati cittadini spezzini, 7 dai carabinieri forestali e i restanti 877 dai volontari della Lipu della Spezia. Si sbaglia l’assessore competente, o meglio delegato, quando dice che l’associazione può operare e poi richiedere, a consuntivo, il contributo già oggi senza che ci sia una convenzione. L’assessore dovrebbe sapere che per utilizzare centri al di fuori della Liguria serve una convenzione, come vi era fino a pochi anni fa. Lo stabilisce chiaramente proprio una legge regionale, la 2994, al comma 1 bis dell’articolo 45. In assenza, la provincia della Spezia è abbandonata, proprio quando entriamo nella primavera e l’attività della fauna aumenta".

Alla Spezia si parla di un procedimento in corso di perfezionamento per un possibile centro ad Ameglia. "Con tempistiche ancora indeterminate ed indeterminabili. Infatti, come ha tenuto a sottolineare l’assessore, c’è un centro a Campomorone gestito dall’Enpa, per la cui realizzazione la Regione Liguria aveva contribuito, e uno in via di realizzazione a Savona". Le risorse della convenzione vanno a coprire parte dei costi per cure veterinarie, medicinali e alimentazione degli esemplari provenienti dal territorio spezzino ma ospitati in Toscana, dove si pensa anche alla loro riabilitazione e reintroduzione in natura. Il Cruma di Livorno è la struttura individuata sin dal 2014. "In attesa di vedere realizzato un centro nella provincia della Spezia – conclude Natale – è indispensabile rinnovare la convenzione con la Lipu seguendo quanto fatto fino allo scorso anno".

Giulia Tonelli