Soccorre ragazzi aggrediti Rimedia bottigliata in testa

Cerca di fare scudo all’aggressione di due ragazzini nella calca del bus e rimedia una bottigliata in testa che sbrego in prossimità della tempia. Una brutta avventura per lo scrittore Davide Besana che tornava a casa dopo un’uscita in barca a vela (nella prospettiva di lavorare all’ennesimo libro di vignette con le quali narra di vela e di cucina).

Il fattaccio è avvenuto su un mezzo della linea La Spezia-Lerici in prossimità della galleria degli Scoglietti, sopra all’abitato di San Terenzo. Lì un energumeno in evidente stato di ebbrezza, con una radio a tutto volume in una mano e una bottiglia di birra nell’altra, è salito sul mezzo pubblico; risultato: ha litigato con tutti quanti gli stavano a tiro, fino ad alzare le mani su due ragazzini che lo invitavano alla moderazione. A quel punto Besana è intervenuto per distrarre l’ubriaco dai due ragazzi e metterli in sicurezza. L’effetto indotto è stato quello di farsi spaccare in testa la bottiglia di birra che l’ubriaco brandiva seminando il terrore nel bus. Caduto a terra, Besana ha tenuto lontano a calci il delinquente che agitava quel che resta della bottiglia frantumata. L’autista ha pensato bene di fermare il mezzo e aprire le porte. I passeggeri sono scappati; lo stesso ha fatto l’aggressore e una ragazza che era con lui. Loro hanno fatto perdere le tracce. Alcuni passeggeri si sono presi cura di Besana: copiosa la fuoriuscita di sangue. E’ arrivata un’ambulanza. Il ferito è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale della Spezia; lì è stato ricucito, gli è stata fatta la Tac e l’antitetanica ed è stato poi dimesso. Fra cinque giorni gli saranno tolti i punti.

Morale della storia: "Meglio una bottigliata in testa che rimproverarsi l’indifferenza, mi ha detto mio figlio Luca" ha scritto Besana in una vignetta disegnata ieri mattina e diffusa via Facebook, inanellando tante testimonianze di solidarietà, di apprezzamento per il gesto compiuto e per le considerazioni, non casuali, del figlio Luca; in passato fu infatti protagonista di una storia simile: rimediò calci e pugni per aver essere intervenuto in soccorso di una ragazza aggredita. I carabinieri della Stazione di Lerici stanno intanto raccogliendo testimonianze per risalire all’identità dell’aggressore di cui ha fatto le spese Besana senior.

Corrado Ricci