Smudjaa, il filo invisibile fra arte e fumetto

Continua alla mediateca regionale ligure la rassegna ‘Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque’. Oggi, alle 9 la conferenza ‘Bambini e adolescenti digitali’ con Giuseppe Lavenia, alle 16.30 Silvia Stucchi presenta il libro ‘Nerone. Verità e vita dell’imperatore più calunniato della storia’ (interviene Rina Gambini). Dalle 17 alle 18.30 LibriamociKids, letture a fil di voce a cura di Alfonso Cuccurullo, mentre alle 18.30 Giovanni P. Timpano propone ‘Immagini, narrativa e crossmedialità’ (con performance artistica), intervistato da Filippo Conte. Infine Stefano Rossi, alle 21, presenta ‘Lezioni d’amore per un figlio’. Domani, invece, alle 10.30 Conte intervista Gradimir Smudja ne ‘Il filo invisibile fra arte e fumetto’: il fumettista, pittore e illustratore serbo racconterà, a partire dalle sue tre opere ‘Il filo invisibile’, ‘Vincent e Van Gogh’ e ‘Il cabaret delle muse’ il rapporto fra graphic novel e storia dell’arte in un viaggio estetico e culturale intenso che mira a far dialogare questi due mondi. Poi alle 16.30 Roberto Alciati presenta il suo libro ‘Gli esercizi di Evagrio’, mentre alle 17 (fino alle 18.30), spazio al laboratorio-spettacolo sull’invenzione delle storie e la loro trasformazione attraverso la musica, a cura del compositore scrittore David Conati, con Morgana e Amerigo Conati (per bambini dai 5 ai 10 anni). Spazio alle 18.30 ad Alessandro Rivali con il suo volume ‘Il mio nome nel vento. Storia della famiglia Moncalvi’ con intervento di Giorgio Di Sacco. Infine, alle 21, Riccardo Camarda propone il suo ‘Le passioni appese. Come trovare la tua passione in 10 minuti’. È possibile prenotare il posto (per i laboratori è obbligatorio) su www.libriamocisp.it.