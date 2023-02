Smaltisce rifiuti ferrosi da abusivo E guida con la patente scaduta

Blitz della polizia locale agli Stagnoni: colto sul fatto gestore abusivo di rifiuti ferrosi, sanzioni per migliaia di euro. Nella mattinata la municipale ha effettuato controlli per arginare l’esercizio abusivo e, quindi, il lavoro in nero di coloro che, senza averne titolo, raccolgono, trasportano e, dopo aver prelevato i componenti con valore economico, conferiscono illegalmente come privati cittadini ingenti quantità di rifiuti ferrosi di ogni genere, compresi vecchi elettrodomestici, parti di motore, strutture metalliche varie e così via. Il fenomeno compromette l’intera filiera del ciclo rifiuti, prevista dal Testo unico ambientale a garanzia della tracciabilità dei rifiuti, dalla loro generazione alla destinazione finale, smaltimento o riciclo che sia.

Gli agenti della polizia locale, appostati al varco degli Stagnoni, hanno visto un vecchio autocarro carico di rifiuti di metallo di vario genere; il conducente, alla vista della pattuglia, ha invertito la marcia tentando la fuga, salvo andare poco distante prima di essere raggiunto e fermato. E’ un uomo di origini bosniache che, da controllo, oltre a non avere alcuna autorizzazione, risultava guidare con una patente bosniaca scaduta: per questo multa di 5.100 euro col fermo dell’autocarro per tre mesi. Gli agenti hanno notificato di regolarizzare la propria posizione e certificare la provenienza dei rifiuti. Nel caso di inadempienza, verrà denunciato. Per il trasporto di rifiuti senza formulario di accompagnamento è stata applicata la sanzione amministrativa da 1.600 a 10.000 euro.

Oggetto di accertamento anche la provenienza dei rifiuti, poiché qualora si fosse risalito all’identità del soggetto o dei soggetti che hanno affidato, anche gratuitamente, lo smaltimento di cose per loro inservibili ad un abusivo, si configurerebbe a loro carico violazione dell’ordinanza sindacale che regola il conferimento dei rifiuti alle isole ecologiche, oppure prenotandone il ritiro a domicilio da parte di Acam-Iren od ancora rivolgendosi a soggetti regolarmente iscritti. Pena l’applicazione di una multa di 400 euro.