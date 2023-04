Situazioni a confronto

Sono trascorsi anni di lotte per l’affermazione della donna nella società e per la conquista della libertà, ma la sua condizione ancora oggi dipende dallo Stato in cui vive. Nei Paesi democratici i diritti delle donne sono legalmente riconosciuti, le donne sono inserite in tutti i campi della vita sociale, economica e politica, anche se, soprattutto in ambito lavorativo, ci sono ancora ostacoli da superare. Nei Paesi meno sviluppati in Africa, Asia, Sud America vi sono ancora ampie disuguaglianze: le donne sono meno istruite degli uomini e meno indipendenti.

Particolarmente difficile è la vita delle donne nel Medio Oriente dove sono gli aspetti culturali e religiosi a influire sulle disuguaglianze di genere. In particolare nei Paesi islamici prevale una mentalità maschilista che discrimina la donna e la costringe a vivere in una situazione subalterna: sono imposti il velo o altri tipi di abbigliamento per nascondere le forme del corpo e spesso le donne sono vittime di violenze non punite dalla legge. Negli anni non sono mancati tentativi di ribellione da parte delle donne islamiche, tutti soppressi con la forza, ma negli ultimi mesi l’Iran è scosso da una delle più grandi ondate di protesta nella storia. Tutto è iniziato con il pestaggio a morte della ventiduenne Mahsa Amini da parte della "polizia morale", avvenuto in un carcere di Teheran il 16 settembre 2022, solo per non aver indossato correttamente il velo. È stata la scintilla perché scoppiasse una rivolta per ottenere maggiore democrazia. Le protagoniste sono le donne che chiedono l’abolizione dell’obbligo del velo, la parità, la possibilità di studiare, la fine dell’impunità per chi compie violenze nei loro confronti. Alla protesta, che ha adottato come slogan "Donna, vita, libertà", si sono uniti uomini di ogni età, classe sociale ed etnia. I social hanno notevolmente contribuito a diffondere tragiche notizie, come quella delle 200 studentesse iraniane avvelenate a scuola da estremisti religiosi, ma anche video di speranza, con ragazze che ballano o tagliano ciocche di capelli in segno di protesta. Ciò ha contribuito a diffondere un’ondata di solidarietà da tutto il mondo.

È difficile prevedere come andrà in futuro, ma quel che è certo è che il popolo iraniano, specialmente i giovani, non intende più accettare le leggi e le norme della Repubblica Islamica. Nel frattempo ciascuno di noi può fare un piccolo gesto, dimostrare il proprio sostegno anche solo attraverso questo articolo, sperando in una nuova alba di cambiamento.