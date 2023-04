Sistemazione in vista per i giardini Finanziati i lavori in piazza Guzman

Arriva un finanziamento regionale per la riqualificazione dell’area verde di piazza San Domenico di Guzman alla Spezia. L’erogazione, a valere sul fondo strategico regionale, è di 300 mila euro e rientra in un nuovo ’pacchetto’ di finanziamenti, per circa 2 milioni di euro totali, destinati a undici interventi in tutta la Liguria. Tra i quali, appunto, quello previsto a ridosso della piazza spezzina.

L’intervento sui giardini di piazza Guzman, a Mazzetta, era stato annunciato dall’amministrazione comunale già nel luglio del 2021: l’area verde – fu spiegato – sconta da tempo condizioni di degrado e abbandono, e necessita di una riqualificazione degli spazi pubblici e delle percorrenze pedonali ad essa interne. Con l’intervento da 300 mila euro si prevede di ridefinire dal punto di vista architettonico e funzionale la piazza con il completo rifacimento di pavimentazioni dei percorsi interni al parco, marciapiedi perimetrali e sistemazioni di arredi, la sistemazione del piccolo anfiteatro, risagomatura delle aiuole e collocazione di una fontana. L’area sarà dotata di sistemi di videosorveglianza e sarà fruibile a tutti, con l’abbattimento della barriere architettoniche.

I finanziamenti erogati agli 11 progetti liguri rientrano nel Programma di rigenerazione urbana elaborato dalla Regione di concerto con le amministrazioni locali per dare un nuovo volto al territorio. "Grazie al fondo strategico regionale abbiamo stanziato ulteriori 2 milioni di euro per 11 interventi su tutto il territorio regionale – dichiarano il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola –. In poco più di un anno abbiamo finanziato ben 87 progetti, molti già terminati, altri in fase di esecuzione, per un investimento complessivo di 16 milioni di euro".