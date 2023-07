S’intrecciano storie di mare e terra Il ’Dragun’ sbarca alla Gorgona E l’equipaggio incontra i detenuti

Racconti, foto d’epoca, documenti veicolati con trasporto dagli ultimi custodi della conoscenza. Un tesoro riaffiorato nella meta ambita sulle rotte delle acciughe e condiviso con i suoi ospiti obbligati: l’isola Gorgona e i detenuti della casa penale. Lì è arrivato l’equipaggio del Dragun di Camogli dopo una scelta sofferta indotta dalle condizioni del mare che, al largo del Tino, dopo la partenza dalle Grazie, è montato con onde alte un metro e mezzo da sud ovest: impossibile vogare in quelle condizioni, meglio affrontare la navigazione al traino della goletta Pandora. Così è accaduto per gran parte delle 40 miglia fino a quando la Gorgona ha fatto scudo al mare mosso garantendo la possibilità di mettere in acqua i remi e di raggiungere l’approdo di Cala Scalo. E’ avvenuto con la musica della conchiglia suonata dal comandante Andrea Costa.

Il primo a porgere il saluto è stato un tursiope solitario che da oltre un mese ha eletto le acque antistanti il porticciolo a sua dimora. Poi è arrivato Alessandro Aureli, funzionario del ministero di Giustizia che ha gestito l’istanza dell’equipaggio del Dragun per lo sbarco nell’isola off-limits; un proposito assecondato dal direttore del carcere Giuseppe Renna a fronte del valore della missione del Dragun: la ricostruzione della storia e la condivisione di essa coi detenuti. E così anche i 70 ospiti dell’isola penitenziaria hanno vissuto un momento di arricchimento culturale nell’intrecciarsi dei racconti giunti dal mare e quelli emersi dall’isola per effetto delle narrazioni dei civili di essa originari e convenuti per l’occasione. Anche la memoria delle antiche fatiche di pescatori di acciughe si è così risolta in lezione: le conquiste sono frutto di impegni e sacrifici, come quelli dei discendenti camoglini che hanno coltivato per anni il progetto di rendere omaggio agli avi. Il tema, nell’incontro con gli 11 residenti dell’isola, grazie allo storico locale Nicola De Batte’, si è allargato all’effetto dei pescatori di Camogli – ma anche di quelli concorrenti di San Terenzo e Lerici – sugli isolani: convertiti, nei mesi estivi, alla pesca e alla salagione delle acciughe in luogo del lavori nei campi. Un’economia venuta dal mare. Questa sera, venerdì, alle Grazie, un primo momento di restituzione visiva attraverso immagini in continuità col montaggio, curato da Roberto Celi, della prima parte della missione già proiettati nella serata trampolino di martedì promossa dal Cantiere della memoria e dalla Pro Loco. Questa sera, alle 20, anche degustazione di acciughe previa prenotazione (telefonando al 338 1731764 o al 339 8990001) alla Pro Loco che, dopo il concetto de ‘Gli illustri cugini’, curerà anche una lezione di salagione delle acciughe.

Corrado Ricci