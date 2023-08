"Sindaco smemorato sul porto" Pd attacca sulla fascia di rispetto

Presentate le due ipotesi di fascia di rispetto da realizzare a Fossamastra. Si tratta d soluzioni note, risalenti ad dieci anni fa, dentro i limiti e le previsioni del Piano regolatore portuale (Prp). "La novità – affermano i consiglieri comunali Pd, Andrea Montefiori, Martina Giannetti, Viviana Cattani, Marco Raffaelli, Andrea Frau e Dino Falugiani – è che l’Autorità portuale ha sviluppato un progetto più avanzato. Il sindaco Peracchini ancora una volta non si è smentito: durante l’incontro ha dichiarato di non avere mai voluto il porto ed ha asserito che adesso Fossamastra avrà un miglioramento. Lui, però, è la stessa persona che da segretario della Cisl, al tavolo del Comitato Portuale, si esprimeva sempre favorevolmente allo sviluppo delle banchine. Ma Peracchini ha in mente un disegno che, contestualmente alla realizzazione della fascia di rispetto, traguardi nuove soluzioni ai problemi che le persone gli hanno posto?".