Sindaco di Lerici e Assessore ai Lavori Pubblici Fanno Appello a Sentenza Omicidio Colposo

Il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti e l’assessore ai lavori pubblici Marco Russo, assistiti dall’avvocato Stefano Putinati, hanno fatto appello alla sentenza di condanna a 10 mesi di reclusione per omicidio colposo (con sospensione condizionale della pena) emessa al gip Fabrizio Garofalo a conclusione del processo, con rito abbreviato, per il decesso della piccola Bianca Tonelli, la bimba di 3 anni e mezzo travolta dal cancello pericolante del parco di Pugliola al quale si era aggrappata giocando. Gli amministratori erano stati entrambi ritenuti responsablie di concorso in omicidio colposo insieme al titolare della ditta che effettuò i lavori di ’messa in sicurezza’ commissionati, per via breve e ’alla cieca’ dall’Ufficio tecnico in assenza di preventivi sopralluoghi e verifiche post intervento.

"Ritengo in cuor mio di non avere responsabilità per la tragedia; se avessi avuto un dubbio sulla correttezza del mio agire mi sarei dimesso subito, ancor prima del processo di primo grado le cui conclusioni ho appellato, convinto che non corrispondano alla ricostruzione dei fatti e che negligenze contestate dall’accusa non esistano. Attendo serenamente il processo d’appello", dice il primo cittadino di Lerici. Paoletti era stato ritenuto colposamente responsabile della morte della piccola per non aver adeguatamente vigilato sulla catena politico, tecnico amministrativa che non si era prodotta come sarebbe stato necessario a fronte delle segnalazioni di pericolo relative al cancello giunte in Comune.