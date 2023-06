Sindaci tra ansia e senso d’impotenza "Le risorse scarseggiano. Se fai, rischi"

Fra le prime testimonianze di solidarietà al sindaco di Arcola Monica Paganini c’è stata, ieri mattina, quella del primo cittadino di Vezzano Ligure, Massimo Bertoni.

"Capisco bene il suo tormento; pur nella convinzione di non aver nulla di cui rimproverarsi vive nell’ansia per le condizioni del povero operaio gravemente ferito dal ramo caduto dal pino che, alla vista, era perfettamente sano, in un parco correttamente mantenuto. Al tempo stesso deve mettere in conto l’azione della magistratura" dice il sindaco-collega che, oltre a guidare dal 2019 il comune attiguo, siede anche nel consiglio direttivo regionale dell’Anci, l’associazione nazionale dei comuni italiani e fa parte del direttivo dell’Ali (Autonomie locali italiane), associazione nella quale sono associati i primi cittadini sostenuti da maggioranze di centrosinistra

Difficile fare i sindaci?

"Difficile e soprattutto fonte di tante preoccupazioni. Quando va bene rischio a dormire sei ore a notte e a dedicare un’ora al giorno dalla famiglia. Per il resto non c’è tregua, tra ansie e impotenza a non riuscire a fare tutto quello che vorrei fare per il mio territorio".

Non è stato obbligato a fare il sindaco...

"Certo; mi sono lanciato nella sfida, consapevole dei tanti oneri e dei pochi onori connessi all’esercizio dell’azione amministrativa".

Lo rifarebbe?

"Voglio impegnarmi fino in fondo. Ma, ripeto, è dura, durissima; gratifica la consapevolezza di rendere un servizio alla comunità ma preoccupano le conseguenze: ogni cosa che fai, o non fai, rischi di sbagliare"

Un esempio?

"Se abbatti gli alberi pericolanti rischi di essere oggetto degli esposti ambientalisti, se non li poti sei tacciato di esporre le persone ai pericoli. E poi c’è un problema di risorse e di strutture: le prime sono scarse, le seconde sottodimensionati rispetto a bisogni".

Un esempio?

"Solo 15mila euro a disposizione dalla Regione Liguria per fronteggiare i bisogni di messa in sicurezza dei corsi d’acqua, numerosi, che attraversano il territorio di Vezzano Ligure. Impossibile intervenire su tutti. Si procede per priorità, consapevoli che le piogge abbondanti vanno messe in conto ma che gli alvei dei corsi d’acqua non possono essere messi in sicurezza come sarebbe necessario per prevenire esondazioni e allagamenti"

Conti aperti con la giustizia per conseguenze negative ai cittadini attribuite a negligenze amministrative?

"Un processo davanti al giudice di pace per le lesioni sofferte da un ragazzino a causa della caduta di una vecchia porta da calcio in un campo sportivo abbandonato e off limits per motivi di sicurezza: non poteva entrare nell’area recitata ma questa non era impenetrabile. Tant’è devo difendermi".

A sue spese?

"Sì; ho pensato bene di farmi un’assicurazione. Pago 1000 euro all’anno".

A quanto ammonta la sua retribuzione mensile da sindaco?

"A 1700 euro, con spese di viaggio istituzionali a mio carico. Ma i problemi, per quello che mi riguarda, non sono economici"

Quali sono allora?

"L’impossibilità a fare tutto quello che sarebbe necessario per carenza di risorse, tempo e per un apparato non a misura dei bisogni, con funzionari, impiegati e operai ammirevolisi ma ai quali non posso chiedere di fare miracoli".

Corrado Ricci