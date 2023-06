Sindacati sulle barricate "I lavoratori ridotti sempre più al lumicino Un’agonia da fermare"

Una riverniciata di fresco a porte esterne e facciate. E il celebre villaggio dei puffi fuori. Per nulla utopistico e per nulla ridente. Anzi. Questo è quello che è andato in scena, davanti alla porta principale dell’Arsenale della Marina Militare della Spezia, ieri mattina alle 9 in concomitanza con l’inaugurazione di Seafuture 2023. Non si è trattato del presidio degli "strani ometti blu" tanto amati dai bambini ma del sit-in dei lavoratori della Difesa organizzato in modo unitario dai sindacati della funzione pubblica di Cgil, Cisl, Uil e Flp-Difesa. Sono scesi in piazza, uniti dallo slogan "Noi! Senzafuture" e dalla maschera di puffi, non per contrastare – garantiscono - l’evento in sé, bensì per denunciare, ancora una volta, la situazione critica in cui versa da tempo la base navale spezzina.

"Se siamo qui – esordisce Carlo Pietrelli, segretario di Cisl FP è per dare risalto mediatico alla situazione in cui ci troviamo. Chiediamo in primo luogo un piano industriale condiviso con noi e volto ad ampliare l’organico del personale civile attraverso assunzioni immediate e investimenti mirati. Il numero attuale dei dipendenti civili – spiega- è, infatti, sotto organico: da 1600 unità del marzo scorso siamo scesi a 1300 e scenderemo ancora. Dalle stime, nel 2024, l’Arsenale della Spezia arriverà a contare solo 350 dipendenti a fronte di un fabbisogno pari a 875 lavoratori. E’ giunto il momento che politica e istituzioni si rendano conto di questa situazione e pensino a un piano industriale di rilancio".

A rincarare la dose, Emanuele Bernardini, rappresentante Cgil: "Ci siamo vestiti da puffi – dice - ma in realtà la grande "puffata" è quella a cui abbiamo assistito in questi giorni che hanno preceduto SeaFuture. In fretta e furia, infatti, si è provveduto alla sommaria sistemazione degli spazi e alla verniciatura di porte che da anni versano in cattivo stato. Parlo, ad esempio, della porta carraia che insiste su viale Fieschi e del deposito delle locomotive. Tutto questo è stato fatto per l’evento che, una volta concluso, lascerà noi lavoratori nelle stesse condizioni in cui ci ha trovati: un ambiente datato 1950 con gran parte degli edifici fatiscenti". E come i piccoli nemici di Gargamella, anche i lavoratori spezzini della Difesa, riuniti in piazza Chiodo, sanno che un "tesoro" c’è ed è da preservare: "A proposito di tesori – spiega Christian Palladino, segretario Flp-Difesa – ci troviamo davanti al museo tecnico navale, un gioiello che stiamo perdendo con la privatizzazione. A differenza dei puffi – continua - autonomi e laboriosi, noi stiamo subendo la scelta di chi è ai vertici della politica e forse questa è l’ultima possibilità che abbiamo per smuovere le coscienze. Le abbiamo provate tutte, contattando politici, militari e persino il ministro Crosetto, senza però ottenere risposta".

Anche Rossella D’Alessandro delegata Cgil, non vede futuro per l’Arsenale e rimprovera i vertici di salvare solo le apparenze: "Sono 13 anni che lavoro qui – sospira – e ho visto rifare solo facciate ma all’interno strutture e impiantistica obsolete, adeguamenti esigui e formazione professionale del personale scadente a fronte di un ministero, quello della Difesa che ha sempre percepito grandi finanziamenti". Anche nel comparto mense la situazione non sembra migliore: "E’ un servizio – spiega Cosimo Boccuni di Cisl FP e presidente della Commissione amministrativa mense dell’Arsenale - che si è andato perdendo a causa anche del rialzo dei prezzi delle derrate che ha portato, a fronte della stessa spesa di 2 euro e quasi 20 centisimi a pasto, a una minore qualità e varietà delle pietanze servite anche ai militari.

Alma Martina Poggi