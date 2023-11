Sindacati divisi sulle ricadute territoriali. Grilli: "A Spezia i benefici saranno limitati"

Che valutazione dà il sindacato all’accordo Leonardo-Fincantieri? "Soddisfazione" da parte di Uilm, che la definisce "un’ottima notizia". Un po’ meno entusiastico il giudizio della Fiom che non intravede significative ricadute per Spezia, comunque limitate, dice Francesco Grilli, segretario dei metalmeccanici Cgil, alla sola Fincantieri, in quanto le divisioni ex Oto interessate sono a Firenze e a Livorno. Osserva Antonio Apa, coordinatore regionale della Uilm Liguria: "L’intesa, da quello che apprendo, si concentrerà sui sistemi, inclusi droni subacquei, di protezione delle infrastrutture critiche sottomarine, e potrà garantire al nostro Paese il primato nel dominio della subacquea, con l’obiettivo di mettere a fattor comune le competenze e capacità in un settore che ci vede pionieri e che vede Leonardo e Fincantieri in posizione di leadership". "Questo memorandum – aggiunge – rappresenta un’ottima notizia soprattutto per i siti e i lavoratori liguri dei due Gruppi, considerando inoltre le sinergie con il nuovo Polo nazionale della Subacquea di Spezia". "Su Spezia i benefici saranno solo per Fincantieri – ragiona invece Grilli, Fiom – l’apporto di Leonardo sarà limitato solo alla parte ottiche e radar, concentrate per lo più a Firenze, ex Galilei, e a Livorno. Per noi non vedo grandi ricadute, come per il polo della Difesa: le intenzioni ci sono, ma i risultati sono ancora di là da venire. Si vogliono potenziare soprattutto gli accordi con Fincantieri, ampliando la produzione con un sistema che permetta controlli e verifiche sottomarine, un campo qui da noi limitato solo a Fincantieri. Insomma, accordi tra aziende per rispondere a pure esigenze di mercato. Volontà di cooperare ma niente di più, privilegiando alla Spezia solo Fincantieri e la parte sensoristica di Leonardo, che però qui non c’è".

F.A.