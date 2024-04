"Sindacati della Spezia criticano mancato coinvolgimento in manifestazione di interesse per area Enel"

"Non avere coinvolto i sindacati nella presentazione della manifestazione di interesse sull’area Enel rappresenta un errore al limite dello sgarbo istituzionale". I sindacati Cgil, Cisl e Uil non hanno preso bene l’iniziativa annunciata da Enel e Comune della Spezia per la riqualificazone produttiva di circa quindici ettari dell’ex centrale di Vallegrande. L’iniziativa, una manifestazione di interesse, riguarda l’area dell’ex carbonile – già bonificata – e quella dove attualmente insiste l’edificio della sala macchine. Luca Comiti della Cgil, Antonio Carro della Cisl e Marco Furletti della Uil, mettono nel mirino il mancato coinvolgimento del mondo sindacale nell’operazione. "Da mesi chiediamo la convocazione di un tavolo operativo con la nostra presenza e lunedì alla presentazione erano presenti tutte le associazioni datoriali che hanno potuto esprimere la propria posizione alla stampa" dicono i tre sindacalisti, che poi entrano nel merito della questione sottolineanco come "a nostro avviso 15 ettari su 70 da dedicare ad attività produttive sono insufficienti, anche considerando che l’impatto occupazionale del parco fotovoltaico e delle batterie è irrisorio. Quindi chiediamo di aumentare l’estensione dell’area da dedicare ad insediamenti industriali – rilanciano i vertici di Cgil, Cisl e Uil –. Inoltre, chiediamo di inserire nei parametri di valutazione delle manifestazioni di interesse l’impegno delle aziende al rispetto dei contratti nazionali, anche in caso di appalti. Ribadiamo la nostra disponibilità a sedere ad un tavolo operativo con Enel e tutti gli attori economici ed istituzionali e chiediamo anche un incontro con l’Autorità portuale per la destinazione delle aree a mare".

mat.mar.