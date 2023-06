Simposio di pittura nel ricordo di Carla

A Carla Gallerini, per tanti anni anima e motore di tutte le manifestazioni sociali, artistiche e culturali di San Terenzo, la dedica di un’estemporanea di pittura in programma oggi. Dalle 10 alle 17 è, infatti, in programma il 1° Trofeo Carla Gallerini al Parco Shelley Gallerini fu la prima, negli anni 80, a portare la pittura e la musica nell’allora blindatissimo Parco Shelley, reso finalmente pubblico. "Questa estemporanea di pittura, vuole quindi ricordare Carla Gallerini – a cui è intitolato un parco giochi sul lungomare santerenzino – ed esplorare le potenzialità dell’arte contemporanea. Il tema del trofeo è ‘Dipingi la danza nel Golfo dei Poeti’. Alle tre migliori opere selezionate verrà consegnato un trofeo e garantita la nel blog di SalaCarGià. L’appuntamento si svolge nell’ambito della 10ª edizione di ‘Sala CarGià Atelier a Cielo Aperto’, a cura di Ezia Di Capua che, con l’impegno di Danza Rl Dance Studio, presenta ‘The Final Show’ uno spettacolo di musica, danza e canto – con le coreografie di Niccolò Di Stani, Cristina Camerzan, Sonia Carella e Monica Cidale – la sera stessa, alle 21. Il gruppo Academy, formato da allievi del corso multidisciplinare per preparazione musical, si esibirà con coreografie di teather jazz stile Broadway. Altri gruppi di allievi porteranno in scena coreografie in stile modern e hip hop. Ad impreziosire la scaletta, è prevista la presenza della cantante Ludovica Vatteroni. Ingresso libero. Info: In 348 8964150.

Marco Magi