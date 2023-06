’Silent Disco’ per solidarietà Il ricavato alla Croce Rossa

Ballare tutti insieme, senza recare disturbo tutto intorno e con un occhio alla solidarietà. Il 9 luglio in Piazza Europa arriva la Silent Disco. La serata è organizzata da Croce Rossa e Comune della Spezia in collaborazione con New Generation Sound e JuxTap. La ’discoteca silenziosa’ prevede l’uso di cuffie in sostituzione del normale impianto di altoparlanti, ogni partecipante ha infatti due auricolari con tre canali a disposizione tra cui scegliere. Il ricavato della serata andrà anche a contribuire ad una buona causa: l’intero valore sarà impiegato per l’allestimento del vano interno di una nuova ambulanza, che sarà poi utilizzata da Croce Rossa per le emergenze sul territorio spezzino. Croce Rossa Italiana, anche grazie alla sua sezione giovani, si occupa da anni di sensibilizzazione ed educazione, in particolare per quanto riguarda la cosiddetta "malamovida", i pericoli della strada e la prevenzione di dipendenze e malattie sessualmente trasmissibili. La Silent Disco coniuga infatti la voglia di organizzare un evento per giovani e non alla necessità di non disturbare la quiete del vicinato con musica alta durante le ore notturne. Le prevendite sono già partire sull’App Dice al prezzo di 13 euro, mentre l’acquisto sul posto avrà un costo di 15 euro, in entrambi i casi con l’ingresso è compresa una consumazione. L’inizio della serata è previsto per le 21. Alla presentazione erano presenti il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, l’assessore alle politiche giovanili Daniela Carli, l’assessore ai grandi eventi Manuela Gagliardi e il consigliere giovani della Croce Rossa Italiana Fabio Dardengo. Il consigliere della Croce Rossa Fabio Dardengo ha spiegato la scelta: "Abbiamo pensato a piazza Europa perchè in centro e questo evento non provoca alcun disturbo ai residenti essendo totalmente basato sulle cuffie, avendo la possibilità di ascoltare tre canali diversi negli auricolari possiamo accontentare i gusti musicali di più persone, l’associazione Nazionale Carabinieri ci offrirà la parte di sicurezza e per questo li ringraziamo di cuore, ringraziamo anche il Comune che ha accolto la nostra proposta. Abbiamo pensato – spiega Dardengo – che questa festa potesse essere un’occasione per divertirsi senza disturbare e per creare un evento con uno scopo benefico"