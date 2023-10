Sigillo, nuovi allestimenti. Svelati 300 pezzi inediti. In collezione 1.800 oggetti

Per la prima volta nella storia del Museo del Sigillo, saranno svelati oltre 300 sigilli inediti della collezione civica che annovera, nel suo percorso espositivo, più di 1.800 esemplari frutto delle donazioni Capellini e Fiocchi Banfi. Rinnovato l’allestimento museale, ed ecco pronto, per un grande rilancio della struttura con conservatrice Barbara Viale, un ricco programma di eventi previsti nelle giornate di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 novembre. "Il museo del sigillo è un vero e proprio gioiello nel cuore della città, unico al mondo dal punto di vista qualitativo e quantitativo", dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini.

Il museo, originariamente sviluppato su tre sale, è stato ampliato grazie all’inclusione di un quarto ambiente collocato all’inizio del percorso e destinato ad un’esposizione cronologica dei sigilli, che procede dalle sue origini fino all’epoca moderna. Anche la seconda sala è stata parzialmente rivisitata, prediligendo invece un criterio tipologico: le numerose vetrine ospitano nuclei di sigilli accomunati dalla natura del materiale di cui sono costituiti o perché sono riconducibili a un linguaggio artistico che li caratterizza fortemente, o ancora ad una tematica prediletta. Al perfezionamento dell’allestimento museale sono poi seguite azioni finalizzate a migliorarne la leggibilità tramite un adeguamento dei supporti informativi che integrano la visita: sono stati progettati e realizzati pannelli di sala e una brochure dettagliata – che viene offerta ai visitatori insieme al biglietto d’ingresso al museo – e un percorso di approfondimento fruibile tramite sistema Qr-Code, progettato da Dramatic Iceberg, oggi disponibile per alcune vetrine e che sarà poi applicato all’intero percorso museale.

In quelle tre giornate saranno organizzati al Museo del Sigillo e nella Biblioteca speciale di arte e di archeologia, incontri e laboratori dedicati a coinvolgere i visitatori in alcune delle molte tematiche che la collezione offre, in particolare per cimentarsi nella realizzazione di un sigillo orientale e avvicinarsi all’arte calligrafica, provando in prima persona l’incisione della pietra saponaria e la scrittura con carte e inchiostri calligrafici. La partecipazione agli incontri è subordinata all’iscrizione da effettuarsi entro le 18 di giovedì 9 novembre, tramite email all’indirizzo [email protected] o telefonando al numero 0187 727 220, dal martedì alla domenica in orario 10-17. Al momento dell’iscrizione verranno richiesti cognome, nome, numero di telefono, indirizzo e-mail. Il costo di partecipazione è di 5 euro, comprensivo dei materiali necessari allo svolgimento del laboratorio.

Marco Magi