Sicurezza su lavoro, Lsct premia i vincitori del concorso interno

Lsct ha celebrato la Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro premiando i dipendenti che si sono contraddistinti per le migliori idee nel concorso interno ’Idea sicura’. Il direttore generale Cardaci ha consegnato le targhe premio ai dipendenti Simone Affanni, Cristiano Benedetti e Gabriele Martini complimentandosi con loro e ricordando come ancora oggi, purtroppo, il numero degli eventi infortunistici sia troppo alto e solo con un impegno costante per migliorare la cultura aziendale sia possibile invertire il trend. "L’impegno che Lsct garantisce nel quotidiano, ma anche in ogni progetto di sviluppo tecnico e operativo – spiega l’azienda – che viene sempre analizzato anche dal punto di vista Hse proprio in un ottica di prevenzione dei rischi". Questo approccio, ha ricordato Cardaci, ha permesso di avere indicatori sulla sicurezza del lavoro positivi in relazione al comparto portuale. Alla premiazione presenti gli Rls della società e le principali cariche istituzionali in ambito sicurezza sul lavoro, il comandante della Capitaneria di Porto Ducci con il responsabile del Servizio di sicurezza navigazione portuale Colotto, il direttore Dipartimento Prevenzione Asl Villa ed il vice comandante vigili del fuoco Muscinesi