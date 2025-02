Sicurezza in città. Controlli a tappeto nelle piazze calde

L’unione di forze pianificato al tavolo con il nuovo Prefetto sta portando avanti il piano di monitoraggio del centro cittadino e delle aree che creano le maggiori preoccupazioni soprattutto in fatto di spaccio di sostanze stupefacenti. Quattro persone sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze supefacenti e uno straniero irregolare sul territorio è stato accompagnato al centro di rimpatrio a Milano. Nel corso della settimana sono stati eseguiti diversi controlli che hanno impegnato tutte le forze di polizia locali. Hanno lavorato fianco a fianco dunque gli operatori della polizia di Stato, carabinieri, Guardia di Finanza e polizia municipale controllando in particolare il quartiere Umbertino, piazzale Kennedy, stazione centrale e centro cittadino. In supporto ai “colleghi“ è stata impiegata anche l’unità cinofila. E proprio grazie al fiuto del cane finanziere quattro persone sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti e dunque segnalate alla Prettura della Spezia. Complessivamente le forze dell’ordine hanno identificato 153 persone e provveduto al controllo di quattro veicoli e di tre esercizi commerciali per verificare oltre alla conservazione dei cibi anche il rispetto degli orari di emissione della musica. E proprio nel corso di un controllo notturno effettuato in corso Cavour angolo via Volturno è stato fermato uno straniero per un normale controllo dei documenti dei quali però era completamente sprovvisto. Gli operatori della polizia lo hanno quindi condotto in Questura per il fotosegnalamento e per gli opportuni accertamenti eseguiti dall’ufficio immigrazione per verificarne la posizione sul territorio nazionale. Una volta riscontrata la sua irregolarità è stato accompagnato poi accompagnato dagli agenti al centro per la permanenza e il rimpatrio di Milano.

Massimo Merluzzi