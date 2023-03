Sicurezza idraulica a Ceparana Appalto per i lavori al torrente Villa Gli interventi nel tratto più a rischio

Poco meno di 640mila euro: a tanto ammonta la somma a base d’asta fissata nella gara d’appalto per la realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica del torrente Villa a Ceparana. La gara, una proceduta negoziata a invito e con assegnazione d’urgenza, è stata lanciata nei giorni scorsi dalla Provincia della Spezia per conto del Comune di Bolano: il termine ultimo fissato dagli uffici di via Veneto per la presentazione delle offerte è alle 23.59 del prossimo 30 marzo, mentre il giorno successivo, alle 10, si terrà la prima seduta amministrativa dell’iter di gara. I lavori, attesi da tempo, riguardano il tratto del torrente compreso tra la passerella pedonale situata nelle adiacenze di piazza IV novembre, capolinea degli autobus del trasporto pubblico, e il ponte su via Picarda. Un tratto particolarmente delicato, in quanto molto vicino alle abitazioni, al parco comunale, e al centro polivalente di piazza Europa. Il Comune di Bolano da tempo è impegnato nella progettazione e realizzazione di lavori di adeguamento e sistemazione idraulico del corso d’acqua che attraversa gran parte del centro residenziale di Ceparana: in questi anni, grazie anche a finanziamenti regionali e statali, è già stato messo in sicurezza il tratto compreso tra piazza IV novembre e la confluenza col fiume Magra.

Gli uffici comunali hanno inoltre approvato nei mesi scorsi la progettazione definitiva della messa in sicurezza dell’intero corso d’acqua, la cui spesa è stata individuata in 12,5 milioni di euro, e hanno inoltre avviato la progettazione di alcune importanti arginature da realizzare sul fiume Magra proprio in corrispondenza della foce del torrente Villa, così da scongiurare potenziali esondazioni del fiume nell’area sportiva e artigianale del paese. La gara bandita dalla Provincia, che prevede una base d’asta pari a 638.339,34 euro, sarà aggiudicata in base al criterio del minor prezzo. Una volta affidati, i lavori – finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza – dureranno all’incirca sei mesi: il termine per l’ultimazione dei lavori individuato dal disciplinare di gara è infatti pari a 180 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori. La speranza dell’amministrazione comunale bolanese è dunque quella di vedere terminati gli importanti lavori di messa in sicurezza idraulica di quel tratto di torrente entro l’inizio del prossimo inverno.