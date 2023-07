Sicurezza e lavoro, rider in stato di agitazione

Partito lo stato di agitazione per i riders spezzini. La piattaforma Uber ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per 49 lavoratori a Milano e oggi, davanti al McDonald’s di Viale Italia, c’è stata un’assemblea di solidarietà organizzata da Nidil, Filt e Filcams Cgil. Alla Spezia Uber non c’è più, i lavoratori che erano impiegati in Uber sono andati a lavorare per altre piattaforme. "Oggi è un problema di Uber, domani potrebbe riguardare altre piattaforme. Qui a Spezia per i riders c’è il problema delle biciclette muscolari ed a pedalata assistita, ci sono vie in cui le biciclette non possono arrivare, come sui colli, e ci devono andare i motorini. Su questo c’è una trattativa con Just EatA ha detto dice Stefano Bettalli, di Filt Cgil Spezia. Solidarietà ai lavoratori anche dai segretri provinciali e regionali di Rifondazione che inoltre sollevano il problema della sicurezza.