Siccità, piano di emergenza La Regione mette sul piatto interventi per 58 milioni

Supera i 58 milioni di euro il piano di interventi straordinari per contrastare gli effetti dell’emergenza siccità, anche in vista dell’arrivo dell’estate, predisposto da Regione Liguria: il dossier è stato inviato al Dipartimento nazionale di Protezione civile, cui spetterà l’analisi del documento e l’erogazione dei finanziamenti; una volta ottenuti i fondi, i progetti saranno immediatamente eseguibili. Il programma che conta più di 180 interventi, prevede una richiesta di poco meno di 40,9 milioni di euro per l’Ato Idrico Ovest Imperiese, 481mila euro per l’Ato Idrico Est spezzino; 1.951.000 euro per l’Ato Idrico Centro Est Genovese e poco meno di 14,9 milionidi euro per il savonese (Ato Idrico Centro Ovest 1 e 2). Il documento inviato a Roma rappresenta la seconda fase del piano emergenziale nazionale dedicato alla siccità, avviato già nella primavera 2022, che aveva visto l’assegnazione alla Liguria di 5,7 milioni di euro per i primi interventi.

"L’auspicio è che il Governo accolga integralmente queste richieste, che abbiamo raccolto confrontandoci direttamente con gli enti locali e i territori per venire incontro alle le loro esigenze e criticità – dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Si tratta di una richiesta imponente per un totale di oltre 58 milioni di euro, indispensabili per mettere in campo misure immediatamente realizzabili per ridurre gli impatti della siccità sul nostro territorio. Questo Piano è ovviamente altra cosa rispetto a quanto dovrà fare il futuro commissario nazionale per l’emergenza siccità che si occuperà, invece, di come affrontare il tema nei prossimi anni con interventi strutturali, come eventuali nuovi invasi, che richiedono investimenti ancora più rilevanti".

"Quest’anno le somme sono più rilevanti – commenta l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone –. Come nel 2022, anche quest’anno il Piano è stato il frutto di un’importante sintesi con i territori, a cominciare dagli ambiti provinciali, passando per i gestori del servizio e i singoli enti locali". Nello spezzino sono stati ipotizzati e progettati cinque interventi: ad oggi le uniche criticità riguardano il Comune di Maissana, dove sono stati progettati interventi sulle opere di captazione delle sorgenti per incrementare la portata, il ripristino delle tubazioni ammalorate e il miglioramento della struttura delle vasche di accumulo, per un totale di 181 mila euro. Nell’Imperiese (Ato idrico ovest) sono previsti 106 interventi, mentre nel savonese, per l’Ato idrico centro ovest 1 sono previsti 40 interventi e per l’Ato centro ovest 2 sono stati ipotizzati 18 interventi. Nel genovese, nell’Ato idrico centro est sono previsti 18 interventi.