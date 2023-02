"Siamo un buon padre di famiglia Qui le tasse più basse della Liguria"

"La Spezia continua ad essere la città con le tasse più basse della Liguria, un risultato raggiunto partendo dai 15 milioni di disavanzo che ci ha lasciato la sinistra nel 2017 e arrivando oggi a un dato provvisorio di circa 5 milioni, a riprova che la nostra è stata da sempre un’economia da buon padre di famiglia". Marco Frascatore, assessore al bilancio del Comune della Spezia, fa il punto sulla manovra di bilancio 2023, a partire dall’aumento – tanto discusso e criticato – dell’aliquota dell’addizionale comunale Irpef. Quali sono le motivazioni che vi hanno spinto a rimodulare le entrate di bilancio? "Un’azione necessaria a fronte dello scenario economico nazionale e internazionale che stiamo vivendo e per poter garantire l’esenzione Irpef fino a 15.000 euro, le tariffe scolastiche scontate al 23%, con la gratuità del buono pasto fino a 6mila euro di Isee e scontato del 25% a tutti, la Tari più bassa della Liguria, al pari dell’Imu e dei canoni liberi e concordati". In soldoni? "Gli strascichi della pandemia, l’aumento dei prezzi a seguito della guerra in Ucraina e il costo dell’energia hanno pesato sulle casse del Comune oltre 3 milioni di euro per l’energia e un milione per le...