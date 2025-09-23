"Siamo dimenticati da tutti". Asfalti inesistenti e alberi incolti . La rabbia dei residenti di via Filzi

Niente nuove per via Fabio Filzi, a Pegazzano. E, in questo caso, non è sinonimo di buone nuove. O quasi. Sì, perché la strada comunale interna che si estende dal civico 117 al 149, sembra essere colpita, insieme al suo quartiere – a detta delle trenta famiglie circa che vi insistono – dalla damnatio memoriae dell’amministrazione cittadina. Poco più di 100metri d’asfalto ammalorato e, da sette anni a questa parte, lasciato in balìa delle intemperie e del suo destino, a cui avevamo dedicato un intero servizio sul numero del 28 giugno scorso. Ma a distanza di due mesi e mezzo, di quell’"intervento di asfaltatura strutturale" necessario a ripristinare un manto stradale uniforme e facilmente transitabile - anche in caso di pioggia e soprattutto per i tanti anziani che qui risiedono – neanche l’ombra: se l’amministrazione ‘frena’ invitando alla pazienza infatti, i pegazzanesi proprio non ci stanno e chiedono una maggiore attenzione per il quartiere intero. "L’unico intervento che è stato fatto – spiega Antonella Canese, residente in via Fabio Filzi – è stato ‘rattoppare’ l’asfalto nei singoli punti in cui era eroso o bucato: esattamente l’operazione che avevamo specificato di non volere, a tutti noi residenti nella via è sembrata una presa in giro. Oggi ci ritroviamo nelle stesse condizioni di sempre, senza contare che quando piove qui la situazione è insostenibile perché via Filzi diventa un torrente: noi abitanti continuiamo a chiedere, a una voce e da sette anni, la riasfaltatura del percorso".

Ma i nodi di Pegazzano non si concentrano solo su questa via, e gli abitanti sono decisi a farli venire al pettine proprio tutti: "Nessun operatore è più venuto a pulire la strada e anche per il grande parco (il parco del Cantiere) non è stato fatto nulla: hanno solo tagliato l’erba del canale, ma per il resto è rimasto tutto come prima, dalle staccionate rotte e pericolose all’erba e agli alberi incolti. E, insieme a via Filzi, le altre vie Mameli, Balilla e Sant’Eutichiano non sono in condizioni migliori. È proprio una zona, un quartiere abbandonato il nostro – conclude amareggiata Antonella Canese". Da palazzo civico, tuttavia, qualche risposta arriva.

"L’assessore Cimino – spiega ancora Canese - mi ha risposto con una mail scrivendo che dobbiamo avere pazienza perché la riqualificazione di via Filzi è in programma anche se avremo ancora un po’ da aspettare perché hanno precedenza i lavori su viale San Bartolomeo." E’ poi l’assessore alla sicurezza e alle politiche sanitarie, Giulio Guerri, a farci sapere di aver già provveduto, nei mesi estivi, alla derattizzazione del tratto interno di via Filzi e alla rimozione di alcune biciclette rotte segnalate qui dai residenti.

Alma Martina Poggi