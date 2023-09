'Sì viaggiare' sulle note di Battisti a La Spezia: concerto gratuito

La data è una delle più iconiche per il popolo di Battisti (e non solo) : il 29 settembre. Una scelta non a caso per il gruppo "Sì, viaggiare!", che con il suo racconto di canzoni e parole si appresta a chiudere il suo primo e fortunato tour estivo. Appuntamento al Sun Space in via Sapri 68 alla Spezia per questo ‘finissage’ con cui la formazione spezzina darà l’arrivederci dopo 10 live in tutta la provincia e qualche sconfinamento. "Abbiamo trovato un pubblico davvero interessato e trasversale e il bilancio è indubbiamente positivo: Battisti continua a piacere a tutte le generazioni rimanendo un’icona e il seguito è stato tanto reale, quanto virtuale" spiega il cantante e chitarrista Michele Codeglia. Ci sarà anche un altro appuntamento il 21 ottobre all’auditorium del Dialma Ruggiero, che proprio all’artista è intitolato, ma il primo ciclo, con tanto di brindisi finale, si chiuderà idealmente qui.

"Dopo la data all’Impavidi, organizzata da noi, che ha fatto 300 persone, continueremo con questo approccio organizzativo autoprodotto. L’idea è di proiettare questo progetto in un’ottica futura, allargandosi anche ad altri, sempre con la formula canzoni-recitazione: la stessa di questa nostra prima esperienza musicale-artistica tutti insieme. "Spesso non è facile nella dimensione locale, a parte qualche mecenate che sostiene, ma si rema tutti dalla stessa parte e il nostro obiettivo è andare avanti in modo strutturato". L’ingresso al concerto è gratuito.

Chiara Tenca