'Sì viaggiare' a Sarzana: tributo a Battisti al teatro Impavidi

La musica immortale di uno dei grandi della canzone italiana fa tappa a teatro. All’Impavidi, precisamente: questa sera alle 21.30, la band ’Sì viaggiare’ sarà protagonista di un lungo tributo a Lucio Battisti, fra parole e musica. Dopo essersi esibita in diverse località della provincia, con alcune date anche in quelle circostanti, la formazione composta da Michele Codeglia (voce e chitarra), Nicola Mioli (chitarra), Antonio Antognetti (tastiere), Fabio D’Andrea (basso) e Riccardo Codeglia (batteria) si esibirà interpretando brani più o meno noti nati dal tandem fra Battisti e Mogol. Non solo canzoni, in questo evento patrocinato dal Comune di Sarzana e realizzato con il supporto di Bedini impianti e Brotini auto: ci sarà come di consueto anche Graziano Cesarotti, voce narrante, che farà da collante a tutti i momenti musicali con storie e aneddoti. "Si tratta del nostro esordio a teatro – commentano – e per l’occasione faremo un programma arricchito e con tempi e modi studiati ad hoc per quest’ambientazione. Arriviamo qui sulla scia dell’apprezzamento che il pubblico ci ha dimostrato nei precedenti concerti e per noi è un’occasione davvero importante, per cui ringraziamo l’amministrazione e chi ci ha sostenuto". Biglietti disponibili al botteghino e su Viva Ticket; il tour di Sì, Viaggiare continua il 23 settembre in piazza Brin e il 29 al Sun Space alla Spezia.

Chiara Tenca