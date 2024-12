Si valuta anche il ricorso al Tar

Lo Spezia, per mezzo dell’ad Andrea Gazzoli e dei legali, sta vagliando tutte le opzioni possibili per scongiurare il divieto di trasferta ai tifosi aquilotti nel derby con la Samp. Per inciso è stato preso in considerazione anche un eventuale ricorso al Tar, come ha già fatto il Parma lo scorso 18 ottobre a seguito del divieto alla trasferta a Como, peraltro vinto. Certo è che in mancanza di novità ufficiali a stretto giro di posta i tifosi si vedranno costretti a disdire i sette pullman già allestiti. Sul fronte tecnico la Sampdoria ha esonerato il tecnico Andrea Sottili, in pole position per la sostituzione vi è l’ex allenatore dello Spezia Leonardo Semplici. Infine, ieri, il presidente della Juve Stabia Andrea Langella ha annunciato che la Brera Holding acquisterà il 22 per cento delle quote societarie, riservandosi di acquisire il 52 per cento entro il 3 marzo.

Fabio Bernardini