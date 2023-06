Si ribalta con l’auto Muore ottantenne

I vigili del fuoco di Brugnato sono intervenuti nel primo pomeriggio di ieri a Deiva Marina, in località Castagnola, per un incidente stradale nel quale ha perso la vita un uomo di 81 anni, Ugo Bordone, residente della zona. L’uomo al volante di una Panda procedeva in discesa verso Deiva su una strada in forte pendenza quando forse per un malore ha urtato con le ruote anteriori su un grosso masso a bordo carreggiata e si è ribaltato (foto). L’allarme è stato dato da due turiste tedesche che passavano e hanno notato l’auto adagiata su un fianco. Nonostante la tempestività dei soccorsi, per il conducente dell’auto non c’è stato niente da fare.