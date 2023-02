Si ferisce mentre lavora nei campi Donna soccorsa con l’elicottero

I vigili del fuoco del comando provinciale della Spezia sono intervenuti nel primissimo pomeriggio di ieri, sabato, in località Schiara di Tramonti per soccorrere una persona infortunatasi mentre stava lavorando nei campi. La donna, di 58 anni, dal campo in cui stava lavorando, è caduta nel terrazzamento inferiore procurandosi traumi alla schiena.

Allertati dal 118, i vigili del fuoco sono immediatamente partiti dalla centrale di via Antoniana con un mezzo attrezzato per i soccorsi in zone impervie. Giunti sul posto, in sinergia con il personale del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, hanno provveduto a stabilizzare l’infortunata utilizzando anche un materassino a depressione per immobilizzarne la colonna vertebrale, e si sono apprestati a trasportarla a spalla grazie a una speciale barella da sentiero.

Dopo una più attenta valutazione da parte dei sanitari si è invece optato per far intervenire l’elicottero Drago dei vigili del fuoco per evitare di sottoporre la donna alle sollecitazioni che inevitabilmente possono crearsi durante un trasporto su sentiero.

Giunto sul posto, l’equipaggio dell’elicottero ha calato un medico per collaborare alla stabilizzazione e ha poi caricato, con l’ausilio del verricello, l’infortunata trasportandola all’ospedale San Martino di Genova.