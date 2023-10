Si ferisce al braccio con una lametta

Ha estratto una lametta e ha cominciato a infliggersi colpi alle braccia. Momenti di tensione ieri mattina in tribunale alla Spezia, dove un detenuto ha dato in escandescenze durante l’udienza del processo che lo vede imputato. L’uomo, attualmente in carcere in un penitenziario lombardo, nel corso dell’udienza ha cominciato a urlare e poi, all’improvviso, ha estratto una lametta, cominciando a colpirsi ripetutamente le braccia. Immediato l’intervento degli agenti di polizia penitenziaria che avevano in custodia il detenuto, aiutato da un carabiniere in servizio presso il tribunale cittadino. L’uomo è stato bloccato e poi medicato, mentre l’udienza è stata temporaneamente spostata in un’altra aula per permettere la pulizia.