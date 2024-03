Si è spento l’imprenditore. Gianardi

Un grave lutto ha colpito l’imprenditoria spezzina. All’età di 82 anni è scomparso improvvisamente l’altra notte, nella sua abitazione, Giancarlo Gianardi, titolare dell’omonima e celebre concessionaria di automobili fondata nel lontano 1965, con sede in via Fontevivo (in origine era collocata in via Colombo). Lascia nel dolore le figlie Barbara e Monica che ha amato profondamente e gli adorati nipoti Filippo e Edoardo, oltre ai tanti amici che gli hanno voluto bene. Gianardi era molto conosciuto in città non solo per la sua pluriennale attività commerciale, ma anche per i suoi hobby del tennis e del bridge. Era anche un affezionatissimo lettore de La Nazione. I funerali si svolgeranno oggi alle 15, nella chiesa dell’oratorio del Canaletto. La salma sarà tumulata al cimitero dei Boschetti della Spezia. Alla famiglia giungano le sentite condoglianze della nostra redazione.

Fabio Bernardini