Si è spenta Rosalba Filieri la cancelliera tifosa tanto amata in Tribunale

Profondo cordoglio in Tribunale per la scomparsa della cancelliera Rosalba Filieri che si è spenta ieri all’età di 74 anni. Una figura molto stimata a palazzo di giustizia. Aveva lavorato per anni nella vecchia sede per poi trasferirsi negli uffici di viale Italia. Originaria di Roma, tifosissima della squadra di calcio giallorossa tanto da appendere nell’ufficio gagliardetti e poster, è stata ricordata per il forte attaccamento al lavoro. Il suo carattere collaborativo ha sempre contribuito a sdrammatizzare le situazioni e risolverle con tempestività. Da qualche anno in pensione si è spenta ieri mattina.