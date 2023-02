Si è spenta a 67 anni la Talamoni Donna chiave degli eventi velici

L’agenda della prossima settimana era carica di impegni programmati con vari amici per mettere a fuoco idee, piani, reti che avevano al centro la sua passione per il mare, la vela, i giovani e in particolare i ragazzi diversamente abili per i quali coltivava importanti progetti di inclusione. Roberta Talamoni non si presenterà agli appuntamenti. Ma resterà un riferimento. Si è spenta prematuramente a 67 anni per effetto di una malattia scoperta da poco e rivelatasi letale. In prima linea senza ostentare la presenza, tessitrice dietro le quinte, discreta, diplomatica e ficcante così Roberta ha accompagnato organizzazione e successi di tanti eventi nautici e sociali. "Per anni addetta alla pubbliche relazioni del Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare, attuale vice presidente della Lega Navale della Spezia, consigliere dell’Associazione Italiana Vele d’Epoca, deus ex machina del Trofeo Mariperman, membro trainante della Giornata del Mare, co-organizzatrice di Seafuture, Golfo dei Poeti Cup e delle principali regate veliche del Golfo (Trofeo Perioli in primis), aveva recentemente contributo a definire un importantissimo accordo con la Marina: il Progetto Hansa 303 a favore delle ragazze e dei ragazzi con disabilità" ricorda Attilio Cozzani, blogger della vela spezzina.

"Sarà impossibile, sostituire il fascino e l’eleganza con i quali riusciva a coordinare persone con diverse estrazioni culturali" dice il presidente della Lega Navale spezzina, l’ammiraglio Claudio Morellato interpretando i sentimenti non solo dei soci ma di tutte le realtà veliche del golfo. Lorenzo Forcieri, presidente del Dtlm, rileva: "Il suo amore per il mare e la Marina sono stati un esempio per tutti. Domani alle 14,30 l’estremo saluto nella chiesa di Fossitermi. Crescono di ora in ora le attestazioni di cordoglio all’adorata figlia Giulia che invita a ricodare la mamma con opere di bene.

Corrado Ricci