Si è avvicinato alla moglie ma non poteva. Arrestato

Ennesimo intervento dei carabinieri a tutela delle donne vittima di violenza. Questa volta è accaduto in bassa Val di Vara, dove un uomo di 56 anni, originario dell’Albania, proprio non ne ha voluto sapere di rispettare la misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alla moglie, decisa dal gip del tribunale della Spezia a causa di alcuni episodi di maltrattamenti in famiglia.

Nonostante i divieti, secondo quanto raccolto dai carabinieri delle caserme di Ceparana e Calice al Cornoviglio l’uomo avrebbe violato le prescrizioni in almeno due circostanze. In un’occasione, i militari della stazione ceparanese lo avevano infatti sorpreso davanti alla porta dell’abitazione della donna, situata in un Comune della bassa vallata del Vara, incurante del fatto che avrebbe dovuto tenersene a debita distanza. Le violazioni commesse dall’uomo sono state tempestivamente riferite all’autorità giudiziaria, che nei giorni scorsi ha disposto l’aggravamento della misura cautelare, disponendo per l’uomo la custodia in carcere. Per il 56enne albanese si sono così aperte le porte della casa circondariale della Spezia, con l’uomo arrestato dai carabinieri di Ceparana e Calice e condotto al penitenziario di Villa Andreino.