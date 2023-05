Si comincia alla Fortezza con Francesca Michielin

Cinque importanti tappe del festival ‘Women - Voci di donne’ vedono protagonista la Val di Magra. A cominciare dal concerto di apertura della rassegna, il 12 luglio alla Fortezza Firmafede di Sarzana, con Francesca Michielin, una cantante che ha iniziato a farsi conoscere al pubblico partecipando a X Factor nel 2011 e aggiudicandosi la vittoria del talent. Il suo primo singolo è ‘Distratto’, poi dopo un tour poco convenzionale (tutto in chiave techno), la Michielin lancia un nuovo progetto, ‘Feat (stato di natura)’ con coinvolti, tra gli altri, Fabri Fibra, i Coma_Cose, Max Gazzè, Giorgio Poi, Elisa e Dardust, mentre nel 2021 fa nuovamente squadra con Fedez e prende parte alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Chiamami per nome’. La kermesse di Ad Eventi va avanti nella zona, il 22 luglio, all’ex Ceramica Vaccari di Santo Stefano Magra con Patrizia Laquidara e Marco Paolini, con il loro ‘Boomers’, una sorta di banca della memoria in forma di gioco, disegnato da chi quel piccolo mondo non l’ha vissuto ma solo reinventato; tutto si svolge nel bar della Jole, tornano i personaggi degli album di Paolini, ma nulla è più come prima. Ed ancora è Val di Magra il 25 luglio in piazza XIII Dicembre a Montemarcello dove è attesa Carmen Souza, in tournée in tutto il mondo dal 2005: una vera forza musicale mondiale e una delle cantanti jazz più richieste in Europa, che canta nel suo dialetto creolo nativo con un’intimità, una sensualità e una vivacità, caratterizzate da un’enorme leggerezza di tocco. La sua musica ha una semplicità ingannevole, una chiarezza rara, derivata da un mix unico di influenze dal suo background di Capo Verde, al jazz e all’anima moderna. Piazza Querciola a Castelnuovo Magra, accoglie invece il 29 luglio Dulce Pontes, cantante portoghese dalle corde vocali cristalline, che ha rilanciato il fado, il genere che Amalia Rodrigues portò alla ribalta mondiale, conquistando anche il maestro Ennio Morricone, che l’ha voluta per reinterpretare i suoi temi. Infine, il 13 agosto, si va all’Anfiteatro romano di Luni per ‘Torneremo ancora’, un viaggio musicale di Amara e Simone Cristicchi, alla ricerca dell’essenza nella confusione della modernità. Uno spettacolo ispirato al repertorio mistico del grande Franco Battiato, in cui i due artisti e cantanti si rendono interpreti con grazia e rispetto dei messaggi spirituali che ne hanno reso immortale l’opera.

marco magi