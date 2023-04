Si cercano testimoni per incidente del 2022

Si cercano testimoni di un incidente avvenuto, alle ore 12, del 26 aprile del 2022 in via Padre Semeria a Monterosso al Mare. Il giovane che sta cercando testimoni era alla guida di una Renault Clio bianca quando un mezzo di Acam Iren lo ha urtato. Così ora cerca testimoni di quell’incidente dove era rimasto coinvolto un furgone del tipo Fiat Doblo o Scudo. "Ovviamente è stata fatta la segnalazione anche alla società di appartenenza dell’altro mezzo – ha spiegato il giovane che al momento dell’urto stava andando al lavoro – ma non ho avuto risposta" E dunque chi ha visto e ricorda l’episodio è pregato di telefonare al 333- 5425806