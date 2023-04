Si butta nel canale per sfuggire ai carabinieri ma viene arrestato

Alla vista dei carabinieri che lo avevano sorpreso, assieme ad un complice, a spacciare droga in una zona boschiva della Valdurasca, ha gettato diversi involucri di colore bianco in un canale vicino dove poi si è buttato anche lui. Non è però riuscito a sfuggire ai militari dell’aliquota radiomobile della compagnia di Sarzana che lo hanno ’ripescato’ e anche recuperato sette di quegli involucri che contenevano cocaina per un peso di nove grammi. E’ accaduto attorno alle 13 quando i carabinieri hanno osservato i due ragazzi che dopo aver raggiunto il bordo della strada cedevano a una persona un involucro bianco ricevendo in cambio delle banconote. Il complice e l’acquirente riuscivano ad allontanarsi, Rafiq Ayoub marocchino di 24 anni veniva arrestato. Ieri è comparso in tribunale davanti al giudice Marta Perazzo che ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora in provincia in attesa del processo rinviato al 5 maggio.

M.B.