Si avvicina il blue economy recruiting day

Blue Economy Recruiting Day è l’evento organizzato dai Centri per l’impiego della Spezia insieme al Comune della Spezia, dedicato alle grandi opportunità di incontro tra domanda e offerta di lavoro nell’ambito della Blue economy. Si svolgerà on line nei giorni 31 marzo e 1 aprile dalle ore 9 alle ore 17 sul portale regionale formazionelavoro.regione.liguria.it.

Realizzato all’interno dell’azione pilota La Rete per il Lavoro del progetto comunitario "MA.R.E. - MArché transfrontalier du travail et Reseau des services pour l’Emploi", finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020, ha l’obiettivo di creare sinergie tra territori, professionalità e aziende appartenenti alle diverse filiere del mare, nautica, navale, trasporti, logistica, ricerca, turismo, in partenariato con 13 enti e istituzioni delle 5 regioni italiane e francesi dell’area di cooperazione (Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica, Paca).

Le aziende potranno registrarsi gratuitamente, avendo a disposizione sul portale una sezione dedicata al proprio profilo aziendale, potranno inserire gli annunci per le posizioni lavorative o di tirocinio ricercate ed entrare in contatto diretto con i candidati selezionando i cv e gestendo in autonomia gli appuntamenti e i colloqui on line.

I cittadini in cerca di occupazione potranno conoscere le aziende partecipanti, vedere le opportunità di lavoro pubblicate ed inviare la propria candidatura. Per candidarsi agli annunci occorre essere iscritti al portale formazionelavoro.regione.liguria.it e aderire all’evento dalla propria pagina personale. Sempre dalla propria area riservata, sezione eventi, si possono individuare gli annunci d’interesse tra quelli del Recruiting Day pubblicati e candidati direttamente alle singole offerte di lavoro, seguendo le indicazioni contenute nell’annuncio.

Tra tutti i curricula pervenuti, le aziende fisseranno i colloqui, nelle giornate del 31 marzo e 1 aprile, direttamente con i candidati ritenuti idonei e in linea con i requisiti richiesti nell’annuncio. Per assistenza tecnica-informatica per l’utilizzo del sistema e del portale contatta assistenzaformazionelavoro@liguriadigitale.it. L’assistenza tecnica è disponibile nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17. Per informazioni sull’evento contatta il Centro per l’impiego cpi.laspezia@regione.liguria.it.

Al momento ci sono già diverse aziende iscritte come Circle Spa, Conform Srl, Cooeprativa di lavoro Vernazza 2010, Holiday System srl, Tango animazione srls e Umana con 22 annunci già consultabili.