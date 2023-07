Si apre la portiera, bimbi cadono in strada

Due bambini, uno di un anno e il fratello appena più grande, che erano seduti assieme alla madre sul sedile posteriore dell’auto, sono stati sbalzati fuori per l’improvvisa apertura della portiera sinistra e sono caduti in mezzo alla strada. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri nel quartiere di Pegazzano. La portiera si è aperta mentre l’auto da viale Sauro aveva girato a destra in via Filzi, subito dopo aver superato il ponte sul canale. Un destino benevolo ha voluto che in quel momento nella direzione opposta non transitasse nessuno, altrimenti le conseguenze sarebbero state ben più gravi. Invece i due bimbi se la sono cavata con tanto spavento e qualche contusione, col trasporto in ambulanza al pronto soccorso in codice giallo, poi rientrato.

Sono subito intervenuti sul posto gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi. Non è chiaro se il bambino più grande abbia aperto lui la portiera sinistra, oppure se i genitori non l’avessero chiusa bene (è l’ipotesi più probabile), sta di fatto che il bambino di un anno e il fratello più grande sono stati sbalzati fuori dal veicolo, mentre la mamma è rimasta nell’abitacolo sempre seduta dietro.

La polizia locale ha controllato l’autista, un neopatentato, che è risultato in stato di ebbrezza. Gli è stato contestato l’articolo 186 del codice della strada. Alla madre, che era seduta dietro con i bambini, è stato contestato invece l’articolo 172 per non aver assicurato i minori in modo idoneo.

M.B.