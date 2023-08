Show itineranti Torna Sesta c’è

È una delle manifestazioni più amate in Alta Val di Vara, ‘Sesta c’è’. Giunta alla sua quinta edizione si svolgerà oggi, a partire dalle 16.30, con l’organizzazione del Comune di Sesta. A dare colore alla kermesse penseranno hobbysti, associazioni no profit (Buto cultura, I bambini di Padre Dionisio, Ca.Te.Ri.Na, proloco Sesta Godano, Croce rossa comitato di Sesta Godano) aziende agricole e vinicole; accompagnate da spettacoli e buon cibo. Gli spettacoli itineranti animeranno le vie del paese con: giocoleria, fuoco, acrobazie a terra, caricature. In piazza Marconi ci saranno spettacoli di acrobazie aeree sulla struttura, più show finale con tutti gli artisti presenti. Anche quest’anno, alcune attività proporranno momenti di intrattenimento musicale: al bar pizzeria ‘68’ l’Mdm Staff con l’animazione di Roberto ‘Geo’ Cerchi, al bar pasticceria L’Alpino gli Stomp box, Bar Sixth l’Aces’ Trio; all’U Cantu del Gottero lounge bar Bad influence più ballo country. Tra asado, primi piatti e banchi gastronomici con prodotti locali e della vicina Lunigiana, anche vino e birra. Per i più piccoli gonfiabili, pesca alle ochette, zucchero filato e crepes. Inoltre, alle 18, in piazza Marconi, laboratorio di apicoltura didattica, mentre presente anche uno stand con osteopata e osteopata pediatrico, fisioterapista e terapeuta olista, nutrizionista biologa e un insegnante di hatha yoga.

m. magi