Sgravi sul pedaggio Salt Spiragli dopo il pressing

Un confronto per trovare una forma di sgravio del pedaggio autostradale in caso di chiusura del ponte situato sulla sp566 tra Brugnato e Borghetto Vara. Salt ‘apre’ alla richiesta dei sindaci della vallata, messa nero su bianco nelle scorse settimane dal presidente della Provincia Pierluigi Peracchini, di prevedere sconti e agevolazioni per la tratta dell’A12 tra i caselli di Brugnato e La Spezia qualora sia necessaria la chiusura preventiva del ponte sul fiume Vara.

Uno stop alla circolazione che si è verificato tre volte nei mesi scorsi, dovuto allo stato in cui si trova l’infrastruttura: un anno fa, alcune verifiche avevano fatto emergere problemi inerenti le fondazioni del ponte, legati all’azione erosiva delle acque del fiume. Una situazione che ha portato la Provincia, in attesa della realizzazione della messa in sicurezza, ad avviare un protocollo per il monitoraggio costante del ponte in occasione delle piene del fiume, che prevede il blocco della circolazione qualora l’idrometro registri un livello di piena superiore a quello di guardia. Una situazione che ha già creato più volte disagi agli automobilisti della vallata, costretti ad allungare il proprio tragitto di svariati chilometri. Peracchini, sollecitato da diversi sindaci dell’entroterra, aveva scritto al concessionario autostradale Salt per richiedere una collaborazione e individuare una forma di sgravio del costo del pedaggio autostradale al verificarsi della chiusura del ponte, in quanto la tratta autostradale tra Spezia e Brugnato diviene l’unica arteria di collegamento diretto tra il capoluogo e la vallata. Da qui la risposta della Società autostrada ligure toscana, che si è detta disponibile a trovare una soluzione, attraverso un tavolo tecnico di concertazione, per garantire un servizio ai cittadini. "La loro risposta ci conforta e ringrazio Salt per la disponibilità dimostrata. Nei prossimi giorni troveremo un accordo tecnico che possa essere attuato quanto prima – spiega il presidente Pierluigi Peracchini –. La situazione del ponte tra Brugnato e Borghetto è chiara a tutti, è in corso di realizzazione un programma di manutenzione straordinaria che ci garantirà di avere nei tempi previsti l’infrastruttura sicura ed a norma: abbiamo ottenuto i fondi per l’intervento (pronti 2,6 milioni di euro) e ora il programma sta seguendo il suo iter. Con la bella stagione inizieranno le opere sull’infrastruttura. Ma nel frattempo la sicurezza non è derogabile".

Il presidente dell’ente di via Veneto sottolinea si essere "sempre in contatto con i sindaci della Val di Vara: l’apertura del tavolo tecnico con Salt è stata portata avanti per garantire soluzioni concrete che vengano in contro alle necessità degli abitanti. La strategicità del tratto autostradale Brugnato e La Spezia è evidente ed il supporto di Salt garantisce di risolvere una problematica temporanea, ma di grande importanza".

mat.mar.