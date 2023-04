Sfide a chilometro zero Così le regate interforze

Sano agonismo in mare a chilometro zero dalla terra, con possibilità di ammirare le sfide passeggiando sul molo. Così la "Regata Interforze Alto Tirreno" - con 13 equipaggi delle forze dell’ordine, sicurezza e soccorso oltre a quelle militari - organizzata da personale della Polizia di Stato in servizio al compartimento Stradale Lombardia in stretta collaborazione con quello della sezione velica della Marina militare della Spezia. Le sfide si sono svolte nello spazio acqueo compreso tra passeggiata Morin, Assonautica e Molo Italia. La vittoria finale è andata ex aequo all’equipaggio della Marina militare della Spezia e a quello della Polizia locale di Trieste. Le sfide sono state effettuate a rotazione su tre J 24 messi a disposizione dalla Sezione velica della Marina Militare, in una sorta di torneo all’Italiana - cambio equipaggi al volo in mare e regate di circa 20 minuti ciascuna. Assonautica Spezia ha supportato logisticamente l’evento per l’accoglienza delle barche da regata oltrechè per quelle destinate all’ospitalità degli equipaggi - tre barche di Velagiovane Le Grazie - Asd Acquaaria ha curato la parte organizzativa, burocratica e logistica dell’evento con l’assistenza in mare.

Presenti a questa edizione quattro equipaggi della Polizia di Stato ( tra cui il team di Doppia Vela solidale che opera con i minori sotto l’egida dei Tribunali) e poi quelli di Marina MIlitare, Carabinieri SP, Polizia locale Spezia, Milano, Trieste e Venezia, Vigili del Fuoco, GdF e Alpini. Ventidue le prove inanellate sotto un vento generoso. Il secondo posto se lo è aggiudicato uno dei quattro equipaggi della Polizia di Stato, mentre al terzo posto si sono classificati, anche loro ex equo, le imbarcazioni della Guardia di finanza di Venezia e quella dei Vigili del fuoco di Venezia. Ancora una volta lo spirito della manifestazione è stato centrato e nella giornata della premiazione, a cui hanno partecipato le cariche istituzionali dei vari equipaggi, sono stati molti i consensi ricevuti, gettando le basi per la nuova edizione, allargando la platea dei partecipanti. Già è stata ventilata una data. Quella dell’11 aprile 2024, per la Giornata del mare: avrebbe l’effetto indotto di fare da cornice alle iniziative che, per l’occasione, coinvolgono le scuole spezzine.

Corrado Ricci