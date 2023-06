Sfida a colpi di rime e versi Con Senti che muscoli Sp! Via alla gara di poetry slam

Quattordici poeti divisi in due serate, il pubblico pronto a dare il suo giudizio. E in regia i Mitilanti. Questi gli ingredienti della nuova edizione del ‘Senti Che Muscoli Sp!, il torneo di poetry slam spezzino, uno degli appuntamenti più attesi nel panorama della poesia performativa italiana. Nella gara (dopodomani e il 23 giugno), i contendenti devono recitare testi composti di proprio pugno, hanno tre minuti a testa per farlo e non possono usare basi, né oggetti di scena. Al termine di ogni esibizione una giuria composta da cinque persone scelte a caso tra gli spettatori esprime il proprio voto.

Un format nato negli anni ‘80 in America, che si prefigge di ridurre la distanza tra il pubblico e il poeta, recuperando la primigenia natura di arte orale e condivisa della poesia. La regia è del collettivo poetico con la maglia a righe, noto per l’impegno nella promozione del verso poetico a livello locale e nazionale che, grazie alla collaborazione con Navigazione Golfo dei Poeti, ripropone come location del poetry slam il ponte sole dell’Albatros, lo storico traghetto che da decenni porta gli spezzini dalla città a Porto Venere e alla Palmaria. "Dopo il successo dell’anno scorso – dicono i Mitilanti – era quasi un obbligo riportare il poetry slam sull’Albatros. Ringraziare Navigazione Golfo dei Poeti e lo sponsor di quest’edizione: la farmacia Santa Barbara". Due serate eliminatorie, in ognuna delle quali si daranno battaglia i poeti selezionati dai Mitilanti stessi. Nel primo round si sfideranno: Arianna Armanetti, Danna, Silvia Ferrari, Stefano Goldaniga, Francesco Olmastroni, Manuel Picciolo e Tommaso Virga. Tre di loro accederanno alla finale del 7 luglio. A bordo dell’Albatros, che rimarrà ormeggiato in banchina, sarà presente un servizio bar a offerta libera, gestito direttamente dai Mitilanti. Lo spettacolo avrà luogo anche in caso di pioggia (spostandosi nel ponte inferiore dell’Albatros). I biglietti del costo di 10 euro, saranno acquistabili direttamente all’imbarcadero, oppure in prevendita sul sito di Navigazione golfo dei poeti.

Marco Magi