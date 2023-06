Sette denunce e tre arresti: weekend movimentato nel centro di La Spezia

La Spezia, 19 giugno 2023 – Weekend davvero movimentato per La Spezia: i carabinieri, infatti, hanno arrestato tre persone, denunciato altre sette e inoltre segnalato ulteriori tre alla Prefettura. Nel corso del fine settimana i militari della compagnia della Spezia, con il rinforzo delle Squadre di intervento operativo del 6° Battaglione di Firenze, hanno intensificato la capillare attività di controllo del territorio, con particolare attenzione ai luoghi di ritrovo nel centro storico della città. Oltre 50 sono state le persone identificate in prossimità degli esercizi pubblici teatro della movida. Tre di loro sono state segnalate come assuntori di stupefacenti perché trovate in possesso di modiche quantità di droga, mentre quattro persone sono state sanzionate amministrativamente per ubriachezza molesta.

Complessivamente sette sono state invece le persone denunciate: due per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale; altre due per possesso ingiustificato di armi da taglio; due per violazione alle prescrizioni connesse a misure alternative alla detenzione, di cui sono beneficiarie, in quanto sorprese in compagnia di pregiudicati.

Il settimo denunciato è invece un cittadino extracomunitario che, dopo aver litigato con la moglie per futili motivi, l’ha colpita al volto con un pugno. La donna, immediatamente soccorsa dai carabinieri, è stata trasportata all’ospedale della Spezia, con attivazione del 'codice rosso'. L’uomo, oltre ad essere denunciato, è stato allontanato dalla casa familiare.

Un ulteriore intervento, scaturito dal controllo di due soggetti extracomunitari in evidente stato di ebbrezza alcolica, si è concluso con il loro arresto: i due, infatti, dopo aver importunato turisti e passanti, all’arrivo dei carabinieri hanno tentato di sottrarsi all’identificazione, continuando a essere aggressivi e colpendo con un calcio al ginocchio uno dei militari. Accompagnati in caserma e dichiarati in arresto, i due hanno trascorso il weekend nelle camere di sicurezza, per poi comparire stamattina in Tribunale alla Spezia.

Un altro straniero è stato infine arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia della Spezia all’interno del centro commerciale 'Le Terrazze'. Il giovane era stato fermato dal personale di vigilanza dopo che si era impossessato di alcolici ed abbigliamento per un valore complessivo di circa 300 euro, rompendo i dispositivi antitaccheggio. Anch’egli, dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza, è comparso stamattina in tribunale per la convalida.

Marco Magi