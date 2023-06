Sesta Godano, concorso pubblico per un posto di Istruttore Tributi Contabilità

Il Comune di Sesta Godano in provincia di La Spezia ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 1 posto di istruttore tributi contabilità, area degli istruttori da destinarsi all’area economico-finanziaria, con rapporto di lavoro a tempo parziale al 83,34% (30 ore settimanali) e a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti generali richiesti per l’accesso al pubblico impiego è necessario essere almeno in possesso del diploma di scuola superiore. Inoltre il concorso prevede che il vincitore della selezione pubblica avrà l’obbligo di permanenza nel Comune di Sesta Godano per un periodo di cinque anni. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata unicamente in via telematica entro il 13 luglio tramite il Portale unico del reclutamento "inPA", Piattaforma Unica di Reclutamento - raggiungibile all’indirizzo web link www.inpa.gov.it . Per ulteriori informazioni sulla procedura i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Sesta Godano. Telefono 0187 891525 (interno 4), mail [email protected]